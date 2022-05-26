Усі успіхи Росії – інерція, – Коваленко впевнений, що ворог не зможе перемогти у війні

Жодні плани росіян у війні проти України не справжуються. Далі на країну-агресорку чекає лише поразка.

Росія не зможе перемогти у війні проти України

У цьому впевнений військово-політичний оглядач групи "Інформативний спротив" Олександр Коваленко. Про це він сказав 24 каналу.

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За його словами, росіяни розуміють, що їм не вистачає ресурсів, щоб окупувати всю територію України. Окупантам їх не вистачить навіть для того, щоб загарбати від Харкова до Одеси, як вони планували це зробити сухопутним шляхом до невизнаного Придністров'я.

"Вони зараз обмежуються районами Севєродонецька, Лисичанська, Бахмута. Тобто кордонами Донецької та Луганської області", – пояснив Коваленко.

Це свідчить про те, що Росія не спроможна у цій війні взагалі якось перемогти. Вони розуміють, що навіть якісь локальні успіхи – це інерція, не більше. Вони тимчасові,

– додав він.

Потім, як припустив військово-політичний оглядач, буде контрнаступ з боку українських військ. Тоді й окупаційна влада вирішуватиме – відступати, або ж втратити ще десятки тисяч своїх військовослужбовців та виправдовуватись перед своїм електоратом про те, "що ж пішло не так".

У Росії бракує ресурсів

Як пояснив фахівець, Росія уже знімає з консервації радянські танки Т-62, які не виробляються вже майже з 1965 року.

Також все частіше вони використовують ракети Х-22 чи Х-31 – це також зброя старого зразка, ще з 1960-х років.

"Це каже про те, що у росіян вже не вистачає навіть розконсервованих танків трохи новішого зразка, які можна залучати під час війни", – наголосив він.

Тож поразка Росії у цій війні – неминуча.

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