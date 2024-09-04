Усі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, – Зеленський у зверненні

Володимир Зеленський увечері 4 вересня записав традиційне вечірнє звернення до українців. У відео глава держави розповів про ситуацію на фронті, зокрема, у Курській області Росії.

Український лідер наголосив, що операція у цьому російському регіоні реалізовується відповідно до плану. Окрім цього, Зеленський також розповів про ситуацію на інших ділянках фронту.

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Ситуація на фронті

Зеленський розповів, що цього дня він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами президента, доповідь стосувалася щодо кожної частини фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку.

Окремо – операція в Курській області. Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені,

– сказав український лідер.

За словами глави держави, станом на зараз, ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку.

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Удар по Львову і Кривому Рогу

Зеленський також розповів, що на цей час уже завершені рятувальні роботи у Львові та Кривому Розі, де сьогодні постраждали люди через російські ракетні удари.

Були пошкоджені звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Багато постраждалих. Усім надано необхідну допомогу. На жаль, у Львові загинули сім людей. Мої співчуття рідним та близьким!

– сказав президент.

Український лідер підкреслив, що важливо, щоб світ бачив цей терор і реагував на нього, зокрема на все, що Росія робить проти наших людей, проти нашої держави.

"Я вдячний усім політичним та громадським діячам, вдячний кожному лідеру, які підтримують Україну та українців і засуджують російський терор. І також дякую всім журналістам України, Європи, світу – усім, хто правдиво говорить про те, що відбувається, про цю війну про те, як важливо захищати життя", – зауважив Володимир Зеленський.

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Візит прем'єра Ірландії до України

Володимир Зеленський також зазначив, що в Україні з візитом був глава уряду Ірландії, і він був не тільки в Києві, але й у Гостомелі та Бородянці.

Сьогодні ми підписали з Ірландією двосторонню безпекову угоду – змістовну, як і потрібно. Це вже 26-та така угода. Хоч Ірландія у військовому плані – держава нейтральна, але політично, економічно та в гуманітарній сфері ми співпрацюємо активно. І будемо працювати ще активніше,

– розповів український очільник.

Глава держави також наголосив, що зафіксовано обсяг підтримки для України від Ірландії на цей рік. Були також домовленості щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну, а також більш активну відбудову України.

"Я запропонував Ірландії детальніше розглянути можливість патронату над відновленням одного з наших регіонів. І, звичайно, дуже цінно, що суспільство Ірландії, політичний клас знатимуть, що відбувається в Україні та що саме потрібно, щоб якнайшвидше завершити цю війну", – пояснив український президент.

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Евакуація українців з Лівану і майбутні зустрічі з партнерами

Також Зеленський заявив, що була продовжена евакуація наших людей із Близького Сходу – з Лівану. 11 дітей, 14 дорослих. Вони вже в безпеці.

І наші дипломати та розвідка допомагатимуть і надалі – усі українці в регіоні, які цього потребують, можуть звернутись до наших дипломатичних установ на Близькому Сході й отримати все необхідне, всю допомогу, все сприяння,

– сказав президент.

Окрім цього, глава держави наголосив, що українська влада готує важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась.

"Цей тиждень, наступний і весь вересень мають бути результативними для всіх нас. Передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі", – зауважив Зеленський.

Наостанок він подякував кожному й кожній, хто з Україною, хто воює й працює, щоб захистити нашу незалежність, наших людей.