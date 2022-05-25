Усі заяви окупантів – блеф: як росіяни штурмують "дорогу життя" на Луганщині

ЗСУ стримують навалу рашистів на Луганщині: російські війська атакують по всім напрямкам і намагаються вийти на так звану "дорогу життя". Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Однак заяви міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу про швидкий вихід на адміністративні межі Луганської області – блеф. Усі заяви ватажків російської армії про те, що вони вже вийшли чи мають намір найближчими днями вийти на кордони Луганської області, не відповідають дійсності.

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Невдачі окупантів

Наразі російські здійснюють спроби форсування річки Сіверський Донець. Причому ці спроби не припиняються, попри попередні невдачі поблизу селищ Серебрянка і Білогорівка.

Зауважу, що координати понтонних переправ окупантів у цих локаціях були передані українському військовому командуванню місцевими силами спротиву, а саме – громадською ініціативою "Права Справа".

Завдяки отриманим даним, ЗСУ нанесли вогневе ураження по понтонних переправах поблизу Серебрянки і Білогорівки, внаслідок чого були знищені близько 500 окупантів і ста одиниць ворожої бронетехніки. За даними американської розвідки, це був найбільш болісний момент поразки окупаційних військ з початку повномасштабної фази російсько-української війни.

Щодо подальшого просування окупантів через річку Сіверський Донець. Напередодні українськими військами вчергове було нанесено ураження по понтонній переправі – цього разу біля селища Дронівка, за 12 кілометрів від Білогорівки.

Було знищено багато одиниць особового складу й важкої бронетехніки. Наразі "Правою Справою зафіксована передислокація понтонно-мостової техніки на територію Харківщини через місто Сватове. Цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ: наразі в Ізюмському районі поблизу селища Яремівка окупанти планують звести нову переправу.

Крім того, російські окупанти не полишають спроб налагодити понтонні переправи поблизу с. Серебрянка і Білогорівка.

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Росіяни змінили тактику

Однак плани росіян відомі українському командуванню. Відповідно всі подальші спроби рашистів форсувати Сіверський Донець зустрінуть жорсткий спротив з боку українських військових.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська змінюють тактику ведення війни на Луганщині: запеклі бої точаться у передмісті Сєвєродонецька, а у флангових охопленнях позицій ЗСУ задіяли найбільш боєздатні підрозділи РФ. Росіяни не полишають спроб узяти під контроль так звану "дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут.

Як стало відомо, у вівторок, 24 травня загарбники намагалися вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ у районі сіл Нагірне і Білогорівка. Ще на шести локаціях наразі тривають бої з окупантами. ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі й техніці.

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