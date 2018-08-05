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Усі показували пальцями на товариша Путіна, – генерал розвідки пригадав службу з президентом РФ

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Дріб'язковий Путін ще за часів служби у розвідці проявляв упереджене ставлення до вихідців із України, – Богдан
Дріб'язковий Путін ще за часів служби у розвідці проявляв упереджене ставлення до вихідців із України, – Богдан / Getty Images

Колишні колеги по службі згадують чинного президента Росії Володимира Путіна як дріб'язкову та недисципліновану особистість. Також уже тоді нинішній господар Кремля проявляв упереджене ставлення до вихідців із України.

Про це розпровів експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає "Апостроф".

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За його словами, Путін для нього є особистим ворогом.

Як підкреслив колишній розвідник, їх практично одночасно прийняли на роботу в КДБ, а потім вони разом працювали у розвідці.

Водночас Богдан зауважив, співробітники, яким довелося зіткнутися по роботі безпосередньо з майбутнім президентом РФ, згадують про його дріб'язковий характер і погане ставлення до українців.

"Ще тоді вони звертали увагу на його дріб’язковість, на те, що він займався нашіптуванням, "закладав", коли хлопці дозволяли собі якісь невеличкі вольності, висловлювання, проявляли недисциплінованість. Про ці речі одразу дізнавалися відповідні керівники, й усі показували пальцями на товариша Путіна. Відзначали ще один момент: певною мірою упереджене ставлення до вихідців із України, отже все це спостерігалося вже тоді", – констатував генерал.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що президент Росії Володимир Путін прибув до окупованого Криму, аби взяти участь у музичному фестивалі "Опера в Херсонесі".

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Історія Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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