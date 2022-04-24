"Усіх поставили до стіни, а самі сіли їсти": мешканка Бучі розповіла про життя в окупації

Одна з бучанок розповіла, як вона та її знайомі переживали окупацію. Жінка на ім'я Тетяна поділилася моторошними подробицями "русского міра", який вдалося відігнати.

За словами жінки, окупанти забороняли людям готувати на вогнищі та обстрілювати тих, то хотів підійти до колодязя. Нелюди знущалися з родин, забирали їжу та одяг.

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Тетяна розповіла, що кожен похід до колодязів для місцевих мешканців міг бути останнім – снайпери окупантів стріляли мирним мешканцям по ногах.

До знайомих жінки, які жили в приватному будинку, зайшла група нелюдів, які змусили людей віддати їм усю їжу та одяг та ганьбили господарів будинку.

Поставили біля стіни, в тому числі дітей, а самі сіли їсти. Господарі будинку на це мали дивитись. Коли ж окупанти закінчили, сім’ю змусили стати на коліна й саме так, на колінах, піти геть з будинку.Їм тепер соромно про це згадувати. Така ганьба,

– поділилася Тетяна.

Жінка розповіла, що російські нелюди забирали людей за списками та безжально розстрілювали. Тому вона боїться розповідати більше про жахіття, які пережила від окупантів – Тетяні страшно, що за нею можуть прийти.

Мені багато є що розповісти, – каже Тетяна – але я не можу подолати страх. Мені донька каже: сиди та мовчи. Розумієте, коли окупанти зайшли до Бучі, вони брали людей за списками і розстрілювали. Я боюся опинитися у такому списку... Тут всі так. Можливо, ми розкажемо все після перемоги, але поки ні,

– сказала жінка.

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