Маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає, – Залужний привітав Усика
- Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.
- Валерій Залужний привітав Олександра Усика й подякував йому.
Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюбуа вже у 5 раунді. Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії відреагував.
Валерій Залужний привітав українського чемпіона з перемогою, повідомляє 24 Канал.
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Як Залужний привітав Усика з перемогою?
Колишній Головнокомандувач ЗСУ констатував, що перемога Олександра Усика була впевненою. Також наголосив, що вона присвячена не тільки українським воїнам, а й усім нам.
Валерій Залужний підкреслив: ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає. Як не мав його й Олександр.
Посол у Великій Британії додав, що тому Усик не лише бився, а і важко та наполегливо готувався. Зокрема, розраховувати лише на власні сили.
Знав, що йому потрібно, і йшов до цього. А ще – думав про те, що є ті, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне усіх нас. Дякуємо, Козаче, за науку і натхнення,
– зазначив Залужний.
Також колишній головком оприлюднив фото з Олександром Усиком.
Залужний привітав Усика / Фото з соцмереж Залужного
До слова, Володимир Зеленський також привітав Олександра Усика з перемогою. Президент подякував, що кожен бій з Україною в серці.