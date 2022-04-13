Усім безмежно вдячний: Зеленський нагородив 30 розвідників Міноборони

Вже 48 днів українські захисники героїчно боронять державу від російських окупантів та борються за кожен клаптик рідної землі.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 30 військовослужбовців ГУР Міністерства оборони України.

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Я вдячний кожному й кожній, хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком. І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що від сили спротиву в усіх його формах прямо залежить майбутнє України.

Також державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних Сил України. На жаль, 72 з них – посмертно.

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