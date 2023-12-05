Усім, хто від початку війни отримав звання Героя України, дадуть житло, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський увечері 5 грудня повідомив про те, що Герої України матимуть житло. Це стосується тих людей, які отримали звання Героя від 24 лютого 2022 року.

Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка", отримають житло. Таким чином у життя втілять ініціативу з підтримки Героїв України.

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Героям України дадуть житло: що відомо

Напередодні Дня Збройних сил України в Маріїнському палаці відбувся захід, під час якого Зеленський оголосив про таке важливе рішення.

За словами президента, важливо дбати не тільки про матеріальний стан Героїв, а й про гідне ставлення до них.

Гріш ціна життю держави, яка не захищає тих, хто захищає її – ціною життя. Держава має дбати про всіх, хто її боронить, і забезпечувати усі їхні потреби,

– підкреслив Зеленський.

Ідеться в тому числі про соціальний захист. Саме тому всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло.

"Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку", – акцентував лідер держави.

Україна захищає тих, хто захищає її

Він уточнив, що від початку повномасштабного вторгнення таких людей 360. На жаль, 200 з них нагороджені посмертно. Президент пообіцяв, що Україна подбає про кожного з них – і про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність.

З боку держави це зовсім не подвиг. Це норма, це те, як має бути, і те, як буде. Це найменше, що ми можемо зробити,

– пояснив Зеленський.

Підсумовуючи, президент сказав: "Я щиро дякую всім вам, нашим Героям, за все, що ви зробили. Я щиро дякую родинам загиблих за витримку та відвагу. Я щиро вірю, що одного дня про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть усі в мирній Україні – Україні, яка перемогла. Яка переможе".