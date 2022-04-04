Усім в укриття: у більшості областей повітряна тривога

4 квітня 2022 , 18:25
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Удень 4 квітня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно пройти в укриття.

В укриттях потрібно перебувати до відбою тривоги, про який сповістить сирена. Слідкуйте за повідомленнями місцевих адміністрацій та не нехтуйте власною безпекою.

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Де оголосили тривогу

  • Київ та Київська область;
  • Львівська область;
  • Волинська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Хмельницька область;
  • Житомирська область;
  • Вінницька область;
  • Чернігівська область;
  • Черкаська область;
  • Полтавська область;
  • Кіровоградська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Миколаївська область;
  • Запорізька область;
  • Сумська область;
  • Одеська область;
  • Волноваський район;
  • Краматорський район.

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Автор: Іван Магуряк