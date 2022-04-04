Усім в укриття: у більшості областей повітряна тривога
4 квітня 2022 , 18:25Читать новость на русском
Удень 4 квітня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно пройти в укриття.
В укриттях потрібно перебувати до відбою тривоги, про який сповістить сирена. Слідкуйте за повідомленнями місцевих адміністрацій та не нехтуйте власною безпекою.
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Де оголосили тривогу
- Київ та Київська область;
- Львівська область;
- Волинська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Івано-Франківська область;
- Хмельницька область;
- Житомирська область;
- Вінницька область;
- Чернігівська область;
- Черкаська область;
- Полтавська область;
- Кіровоградська область;
- Дніпропетровська область;
- Миколаївська область;
- Запорізька область;
- Сумська область;
- Одеська область;
- Волноваський район;
- Краматорський район.
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