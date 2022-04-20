Усім в укриття: в більшості областей України повітряна тривога

Увечері 20 квітня сирени сповістили про повітряну тривогу в більшості областей України. Мешканцям цих регіонів потрібно спуститися в укриття.

Не нехтуйте власною безпекою. Якщо немає можливості пройти в укриття, потрібно спуститися у підвал. Та якщо і це неможливо, тоді найкращим варіантом стане ванна кімната або коридор. В укриттях потрібно перебувати до закінчення тривоги, про яку сповістить сирена.

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Де оголосили повітряну тривогу

Київ та Київська область;

Чернігівська область;

Сумська область;

Харківська область;

Полтавська область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Одеська область;

Миколаївська область;

Кіровоградська область;

Черкаська область;

Вінницька область;

Житомирська область;

Луганська область;

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