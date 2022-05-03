Усім в укриття: повітряна тривога майже по всій країні
Станом на 19:00 майже у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Тому всім мешканцям цих регіонів потрібно спуститися в укриття.
Якщо немає можливості спуститися в укриття, ви можете піти у підвал або скористатися правилом двох стін і піти в коридор або ванну. Слідкуйте за оновленнями місцевої адміністрації.
Важливо Карта бойових дій станом на 3 травня: яка ситуація на фронті
Де оголосили тривогу
Повітряну тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Львівській області;
- Закарпатській області
- Чернівецькій області;
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Івано-Франківській області;
- Хмельницькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
Крім того, від 4 квітня безперервно повітряна тривога триває на Луганщині, де йдуть активні бойові дії.
Нагадуємо вам, що у випадку російських атак заборонено знімати на відео наслідки удару, особливо під час тривоги, а тим більше заборонено це поширювати у мережі, адже це коригує вогонь противника. Також не варто повідомляти адресу місць вибухів.Важливо! Сигнал повітряної тривоги не можна ігнорувати в жодному випадку. Наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.
Нагадаємо, що близько 14:55 повітряну тривогу оголосили по всьому Заходу нашої країни.
Найважливіше за 69-ий день війни
- Російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Загарбники використовують усю свою зброю.
- До Запоріжжя прибули евакуйовані мешканці Маріуполя, зокрема ті, кого вивезли з "Азовсталі".
- На Засіданні Верховної Ради виступили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також Рада ухвалила заборону діяльності проросійських партій.
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- Більше про події 69-го дня війни з Росією читайте тут.
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