Усім в укриття: повітряна тривога майже по всій країні

3 травня 2022 , 18:32
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Станом на 19:00 майже у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Тому всім мешканцям цих регіонів потрібно спуститися в укриття.

Якщо немає можливості спуститися в укриття, ви можете піти у підвал або скористатися правилом двох стін і піти в коридор або ванну. Слідкуйте за оновленнями місцевої адміністрації.

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Де оголосили тривогу

Повітряну тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області;
  • Львівській області;
  • Закарпатській області
  • Чернівецькій області;
  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Хмельницькій області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;

Крім того, від 4 квітня безперервно повітряна тривога триває на Луганщині, де йдуть активні бойові дії.

Нагадуємо вам, що у випадку російських атак заборонено знімати на відео наслідки удару, особливо під час тривоги, а тим більше заборонено це поширювати у мережі, адже це коригує вогонь противника. Також не варто повідомляти адресу місць вибухів.

Важливо!  Сигнал повітряної тривоги не можна ігнорувати в жодному випадку. Наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.

Нагадаємо, що близько 14:55 повітряну тривогу оголосили по всьому Заходу нашої країни. 

Найважливіше за 69-ий день війни

  • Російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Загарбники використовують усю свою зброю.
  • До Запоріжжя прибули евакуйовані мешканці Маріуполя, зокрема ті, кого вивезли з "Азовсталі".
  • На Засіданні Верховної Ради виступили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також Рада ухвалила заборону діяльності проросійських партій.
  • Журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що під час удару ЗСУ по острову Зміїний 30 квітня загинули усі окупанти, які там були.
  • Більше про події 69-го дня війни з Росією читайте тут.

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Автор: Іван Магуряк