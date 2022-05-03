Усім в укриття: повітряна тривога майже по всій країні

Станом на 19:00 майже у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Тому всім мешканцям цих регіонів потрібно спуститися в укриття.

Якщо немає можливості спуститися в укриття, ви можете піти у підвал або скористатися правилом двох стін і піти в коридор або ванну. Слідкуйте за оновленнями місцевої адміністрації.

Важливо Карта бойових дій станом на 3 травня: яка ситуація на фронті

Де оголосили тривогу

Повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Львівській області;

Закарпатській області

Чернівецькій області;

Волинській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Івано-Франківській області;

Хмельницькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Крім того, від 4 квітня безперервно повітряна тривога триває на Луганщині, де йдуть активні бойові дії.

Нагадуємо вам, що у випадку російських атак заборонено знімати на відео наслідки удару, особливо під час тривоги, а тим більше заборонено це поширювати у мережі, адже це коригує вогонь противника. Також не варто повідомляти адресу місць вибухів.

Сигнал повітряної тривоги не можна ігнорувати в жодному випадку. Наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.

Нагадаємо, що близько 14:55 повітряну тривогу оголосили по всьому Заходу нашої країни.

Найважливіше за 69-ий день війни

Російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Загарбники використовують усю свою зброю.

До Запоріжжя прибули евакуйовані мешканці Маріуполя, зокрема ті, кого вивезли з "Азовсталі".

На Засіданні Верховної Ради виступили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також Рада ухвалила заборону діяльності проросійських партій.

Журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що під час удару ЗСУ по острову Зміїний 30 квітня загинули усі окупанти, які там були.

Більше про події 69-го дня війни з Росією читайте тут.

Зауважте – пояснення Арестовича про те, як спрацьовує повітряна тривога: дивіться відео