Усім в укриття: у більшості областей повітряна тривога

4 квітня 2022 , 22:55
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Близько 22:48 у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Зокрема в усіх західних областях.

Усім мешканцям областей, у яких луна сирена, потрібно спуститися в укриття. Не нехтуйте власною безпекою.

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Де оголосили повітряну тривогу

Увечері повітряну тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області;
  • Львівській області;
  • Закарпатській області;
  • Волинській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Тернопільській області;
  • Чернівецькій області;
  • Рівненській області;
  • Житомирській області;
  • Хмельницькій області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Чернігівській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Миколаївській області;
  • Луганській області.

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Автор: Іван Магуряк