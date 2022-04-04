Усім в укриття: у більшості областей повітряна тривога
4 квітня 2022 , 22:55Читать новость на русском
Близько 22:48 у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Зокрема в усіх західних областях.
Усім мешканцям областей, у яких луна сирена, потрібно спуститися в укриття. Не нехтуйте власною безпекою.
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Де оголосили повітряну тривогу
Увечері повітряну тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Львівській області;
- Закарпатській області;
- Волинській області;
- Івано-Франківській області;
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Рівненській області;
- Житомирській області;
- Хмельницькій області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Чернігівській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Миколаївській області;
- Луганській області.
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