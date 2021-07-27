Услід за Афганістаном: США можуть припинити бойову місію в Іраку, – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі домовилися про виведення військ. Американські військові допомагали іракським колегам протистояти "Ісламській державі", однак влада переконана, що зараз вони впораються самі.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі переконаний, що його країна здатна самостійно протистояти "ІДІЛ".

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Кому вигідне виведення військ

Останні події в Іраку підривають авторитет чинної влади перед парламентськими виборами, які відбудуться у жовтні цього року. Через обстріли, які здійснюють спонсоровані Іраном бойовики та пожежі в лікарнях з хворими на коронавірус, рейтинг аль-Казимі та його партії падає.

Таким чином шляхом виведення військ США політик хоче відновити свою популярність. До слова, виведення американського контингенту, за попередньою інформацією, мали б завершити за три тижні до виборів в Іраку.

Війська виводитимуть не вперше

У 2011 році США уже виводили свої війська з Іраку. Тоді це відбувалося під контролем Барака Обами. Однак через 3 роки вони були змушені повернутися через загрозу ІДІЛ, яка захопила значну частину іракської території та завдала нищівної поразки її війську.

"Ісламську державу" розгромили ще у 2017 році й зараз вона не є такою могутньою, як раніше. Але терористи не припинили своєї діяльності на Близькому Сході.

Прем'єр-міністр Іраку запевняє, що країна може самостійно впоратися із загрозою, однак із наближенням виборів це може бути популізмом для підвищення рейтингів.

Коли з'явиться офіційний документ

За інформацією з джерел, уже сьогодні – завтра Білий дім оприлюднить повідомлення, в якому детально розпишуть окрім плану виведення військ ще й допомогу США уряду Іраку у сфері енергетики й освіти та у боротьбі з пандемією.