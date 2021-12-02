Услід за батьком: Дмитро Лукашенко потрапив під санкції США

Мінфін США розширив санкції проти Білорусі. У санкцйіний перелік потарпили 20 організацій та 12 юридичних осіб. Серед них – і середній син Олександра Лукашенка Дмитро.

Крок про розширення санкцій у Вашингтоні ухвалили через нехтування режимом Лукашенка міжнародними нормами та добробутом власних громадян. Це реакція, передусім, на ситуацію з нелегалами на кордоні Білорусі та Польщі.

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Дмитро Лукашенко – бізнесмен та член НОК Білорусі

Дмитро Лукашенко займається бізнесом, також він очолює державно-громадське об'єднання "Президентський спортивний клуб" і є членом НОК Білорусі.

Під каральні обмеження син самопроголошеного президента потрапив як людина "близька до високопоставленого корумпованого чиновника".

Олександр Лукашенко та його старший син Віктор перебувають під санкціями ще з 2006 року. Середній син Лукашенка у червні 2021 року потрапив і у санкційний список Євросоюзу.

Нові фігуранти санкційного списку США:

"Білоруська калійна компанія",

"Трансавіаекспорт",

"Славкалій",

"Белтехекспорт"

ВАТ "Агат – електромеханічний завод",

ТОВ "Агророзквіт",

ВАТ "140 ремонтний завод",

ВАТ "Кідма тек",

ТОВ "ГардСервіс",

ВАТ "Пеленг",

державне підприємство "ЦЕНТРКУРОРТ",

три білоруські літаки.

У повідомленні Мінфіну мовиться, що Вашингтон розширив санкції водночас з Великою Британією, Канадою та ЄС.

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Що відомо про Дмитра Лукашенка: