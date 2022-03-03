Усміхався на фоні обстрілів України: російський вбивця змінив думку про Путіна

Окупант записав відео, де усміхався, коли обстрілювали Україну. Однак коли потрапив в полон, то почав казати, що Володимир Путін – х*йло.

На першому відео в окупанта видно шеврон з написом "вони здохнуть, а нам в рай". Він киває головою, але згодом він стає вже не таким щасливим.

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Що говорить окупант

Вже на наступному відео росіянин лежить в лікарні. Він каже, що переосмислив своє ставлення до російського президента.

Путін х*йло. Я впевнений в цьому,

– каже окупант.

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"Елітні солдати"

Солдати елітної танкової дивізії Росії здалися у полон українцям. Всього їх 22 людини. Вони стояли брудні та жадібно їли. Один з окупантів сказав, що Росія їх зрадила.

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