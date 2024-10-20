Успадкувати радянську ядерну зброю було дуже небезпечним для України, – президент ПА НАТО

Президент Парламентської асамблеї НАТО переконаний, що успадкування спроєктованої та виробленої в СРСР ядерної зброї було дуже небезпечним для нашої держави.

Про це Джеральд Конноллі заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода". Американський конгресмен пояснив, чому так вважає.

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Президент Парламентської асамблеї НАТО про ядерну зброю

Високопосадовець відповів на запитання журналістів, чи не варто було б Україні вимагати членства в НАТО ще в 1990-х роках, коли позбувалася третього за потужність ядерного арсеналу у світі після розпаду СРСР.

Ні, не думаю. Повертаючись до тієї радянської ери, успадкувати спроєктовану та вироблену в СРСР ядерну зброю було дуже небезпечним для України. Причому з багатьох причин. І тероризм, і можливість потрапляння її до третіх рук,

– заявив очільник ПА НАТО.

Джеральд Коннолі переконаний, що позбуття цієї зброї дозволило Україні розвивати власну ідентичність, окрему від колишнього СРСР. Окрім того, визначати самостійні пріоритети та цілі у зовнішній політиці.

"Думаю, це помилка, – думати з ностальгією про ту стару радянську ядерну зброю. Бо вона була б джерелом нестабільності та, чесно кажучи, загрози для суверенної й незалежної Української держави", – підкреслив президент Парламентської асамблеї НАТО.