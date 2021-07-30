Успіх на переговорах ТКГ багато в чому залежить від модератора ОБСЄ, – Резніков
Джерело:Інтерфакс-Україна
Фігура модератора ОБСЄ на переговорах ТКГ є надзвичайно важливою. Саме від неї багато в чому залежить успіх мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Таку думку озвучив віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю.
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Упевнений, що (успіх – 24 канал) залежить сильно. Від того, як людина модерує, як ставить запитання, що ставить на порядок денний – дуже сильно залежить успіх мирного врегулювання,
– заявив Резніков.
Він також додав, що хотів би очікувати від нових представників ОБСЄ у ТКГ аналізу причин, які призвели до блокування роботи в підгрупах ТКГ, а також, щоб вони зробили спроби винести "за дужки" позиції, які заважають переговорам, зокрема процедурні.
Зауважимо, що новим спецпредставником ОБСЄ в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Він проведе чергове засідання 26 серпня. Крім того, змінилися координатори ОБСЄ в гуманітарній та політичній робочих підгрупах. Ними стали, відповідно, Сільві Берманн та Шарлотта Реландер.
Що відомо про нового спецпредставника ОБСЄ в Україні
- Наразі Кіннуен обіймає посаду генерального директора з політичних питань МЗС Фінляндії. Він почав працювати у зовнішньополітичному відомстві країни у 1996 році.
- Впродовж 2009 – 2013 років Кіннунен служив послом Фінляндії у Казахстані та Киргизстані.
- Також він працював у посольствах в Москві та Вашингтоні, а ще в постійному представництві Фінляндії при ООН в Нью-Йорку.