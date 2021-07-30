Успіх на переговорах ТКГ багато в чому залежить від модератора ОБСЄ, – Резніков

Фігура модератора ОБСЄ на переговорах ТКГ є надзвичайно важливою. Саме від неї багато в чому залежить успіх мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Таку думку озвучив віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю.

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Упевнений, що (успіх – 24 канал) залежить сильно. Від того, як людина модерує, як ставить запитання, що ставить на порядок денний – дуже сильно залежить успіх мирного врегулювання,

– заявив Резніков.

Він також додав, що хотів би очікувати від нових представників ОБСЄ у ТКГ аналізу причин, які призвели до блокування роботи в підгрупах ТКГ, а також, щоб вони зробили спроби винести "за дужки" позиції, які заважають переговорам, зокрема процедурні.

Зауважимо, що новим спецпредставником ОБСЄ в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Він проведе чергове засідання 26 серпня. Крім того, змінилися координатори ОБСЄ в гуманітарній та політичній робочих підгрупах. Ними стали, відповідно, Сільві Берманн та Шарлотта Реландер.

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