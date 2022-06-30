Потьомкине – під контролем ЗСУ: бійці відбили ворожі контратаки і вполювали "Тигра"
Джерело:ЗСУ
Українські військові відбили контратаку окупантів на Півдні. Завдяки успіху ЗСУ Потьомкине під контролем України. Окрім того, захисники "нагородили" себе російським "Тигром".
Успішний наступ на ворога в Херсонській області організували військовослужбовці 60-тої окремої піхотної бригади. Про це стало відомо 30 червня.
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Знищили ворожу техніку та вполювали "Тигра"
Село Потьомкине Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога,
– мовиться в повідомленні.
Українські військові знищили російські БМП та танки. Також вполювали ББМ "Тигр". Захисники розповідають, що місцеве населення Потьомкиного зітхнуло з полегшенням.
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Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп. 60-та окрема піхотна бригада,
– пишуть на сторінці ЗСУ.
Загальні втрати ворога станом на 30 червня
- особового складу – 35 600 осіб;
- танків – 1 573 одиниці,
- бойових броньованих машин – 3 726 одиниць,
- артилерійських систем – 790 одиниць,
- реактивних систем залпового вогню – 264 одиниць,
- засобів ППО – 104 одиниці,
- літаків – 217 одиниць,
- гелікоптерів – 185 одиниць,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 641 одиниця,
- крилатих ракет – 143 одиниць,
- кораблів /катерів – 14 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 одиниць,
- спеціальної техніки – 61 одиниця.
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