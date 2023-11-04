Зачищають тунелі: якими є успіхи ЦАХАЛ у війні з ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю успішно проводить наземну операцію у Секторі Гази. ЦАХАЛ скорочує територію, яку ХАМАС контролює в Секторі Гази, та фактично відрізав значну частину терористів в місті Газа.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський політичний і громадський діяч Аріель Бульштейн. Зазначимо, що Армія оборони Ізраїлю прорвала першу лінію оборони ХАМАС.

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Перевірка боєм

Паралельно з цим ізраїльська армія знищує військові об'єкти на всій території Сектору Гази. Насамперед ті об'єкти, звідки терористи запускають ракети по Ізраїлю, склади палестинських бойовиків, а також тунелі.

Горезвісні тунелі, які сумарно досягають загальної відстані 500 кілометрів. "Неймовірний" проєкт ХАМАС, який коштував мільярди доларів. Ті самі мільярди, які міжнародна спільнота виділяла для допомоги цивільним. Однак терористи використали ці гроші для того, щоб озброїтися до зубів,

– мовив ізраїльський політичний і громадський діяч.

Хезболла поки що повномасштабно не приєдналася до військових дій, але здійснює перевірку боєм. Кожного дня є спроби запускати ракети на ізраїльські міста та села. Крім того, терористи намагаються проникнути через кордон, а також здійснювати обстріли протитанковою зброєю.

"У цьому питання ЦАХАЛ перейшов від дій у відповідь до превентивних і практично кожна група терористів, яка намагається здійснити подібні дії проти Ізраїлю, знищується ще до першого пострілу", – додав Бульштейн.

Чи приєднається Хезболла до військових дій: дивіться відео

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