Успіхи на полі бою та санкції, – Кулеба назвав критерії, які допоможуть закінчити війну

Україна змушена воювати проти Росії на полі бою. Але поразки ця країна має зазнати й на інших фронтах, у тому числі економічному.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відправився на зустріч міністрів країн НАТО в Брюсселі.

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За словами Кулеби, в нього там лише три важливі питання – зброя, зброя та зброя. Кулеба закликав Альянс надати більше озброєнь, включаючи літаки, важкі системи протиповітряної оборони, ракети та бронетехніку. Адже успіхи української армії на полі бою дозволять зупинити цю війну.

"Ми маємо говорити та шукати шляхи, щоб зупинити цю війну. Хоча я буду чесним з вами, це очевидно, що позиції делегацій на переговорах будуть визначені успіхом відповідної армії на полі бою та впливом санкцій, накладених на Росію. Це є два критерії, які роблять наші позиції сильнішими під час переговорів", – зазначив Кулеба.

Поки невідомо, коли відбудеться наступний раунд переговорів між Україною та Росією. Поки сторони не підписали жодних домовленостей.

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