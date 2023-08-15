Успіхи ЗСУ на Бердянському напрямку: якими будуть наступні кроки у звільненні територій

Вклинення Збройних Сил в лінію оборони росіян поступово розростається завдяки ефективному плануванню операції. Українська армія зміцнює свої позиції на флангах Старомайорського виступу для продовження наступальних дій.

Такою думкою із 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він вважає, що перед подальшим просуванням до "лінії Суровікіна" ЗСУ може зосередитись на розширенні плацдарму на Бердянському напрямку.

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Де саме тиснуть Сили оборони

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ близькі до звільнення Урожайного, яка розташоване на Бердянському напрямку.

Його потрібно звільнити, тому що з позицій у цьому селі ворог обстрілював Старомайорське. Протягом останніх двох тижнів Збройні Сили проводили операцію через річку Мокрі Яли, що розділяє ці два села.

Лінія зіткнення поблизу Урожайного / Скриншот із мапи Deepstate

Після того, як Україна звільнить Урожайне, у ворога більше не буде плацдарму, що дозволятиме йому контратакувати наші позиції. Це допоможе ЗСУ підготуватися до подальшого наступу на Завітне Бажання і Старомлинівку.

Саме в районі останньої знаходиться так звана “лінія Суровікіна”, яка може стати останнім російським рубежем перед масштабнішим просуванням ЗСУ.

Яких ще дій можна очікувати від ЗСУ

Ще одна важлива ділянка Бердянського напрямку розташована поблизу Приютного. Внаслідок українського наступу там утворився виступ. З огляду на це, Збройним Силам важливо досягти вирівнювання фронту, адже в іншому випадку противник може завдати удару з флангів.

Тому Мусієнко припускає, що подальші операції на Бердянському напрямку будуть зосереджені не лише на звільненні Старомлинівки, а й на зайнятті Приютного.



Позиції Збройних Сил поблизу Приютного / Скриншот із мапи Deepstate

"Станом на зараз можна говорити про те, що Збройні Сили створили вклинення в оборону росіян, яке є достатнім для обережного розширення плацдарму", – припустив Мусієнко.

Попри те, що ворог зазнає помітних втрат, його боєздатність суттєво не зменшилась. Саме тому і на Бердянському, і на Мелітопольському напрямку росіяни чинять запеклий опір. Триває кропітка робота зі звільнення українського Півдня метр за метром.

Олександр Мусієнко про просування ЗСУ на Півдні: дивіться відео

Що відбувається на лінії зіткнення