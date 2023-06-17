Це наша перевага, – Мусієнко проаналізував тактику й успіхи ЗСУ на Півдні

Збройні Сили України залучили лише незначну кількість резервів для наступальних операцій. І навіть зараз є успіхи на Півдні.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Збройні Сили України вже нав'язали ворогу власний сценарій. Зараз різні атаки здійснюються по всій лінії фронту на Півдні.

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Надзвичайно приємно, що є вже певні успіхи. Вдалося розширити плацдарм від Великої Новосілки. Натомість окупанти займають там оборонні рубежі та підтягують додаткову артилерію.

Яку тактику використовують ЗСУ

Як наголосив Мусієнко, ЗСУ здійснюють постійні атаки та рейди на різних ділянках Півдня, щоб у противника не було спокою. Це такий своєрідний "турбуючий вогонь".

Використовуємо маневровість та швидкість. Це наша перевага. Незважаючи на те, що Росія створила на Півдні ешелоновану лінію оборону, недоліки у них ті самі. Це – логістика та швидке перекидання резервів. Врахуємо сюди й те, що ми ще не використали значну кількість власних резервів,

– підкреслив Мусієнко.

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Крім того, не варто забувати, що вода з Херсонщини поступово починає сходити. Це створює можливості для різних маневрів і на цьому напрямку.

Загалом вимальовуються позитивні тенденції. Думаю, що в нас виникають перспективи та плацдарм на Півдні, щоб закріпитися та поступово просуватися з перспективою застосування більшої кількості військ та техніки,

– зауважив Мусієнко.

Українські військові перебувають як в обороні, так і в наступі