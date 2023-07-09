Двічі в одне місце: українські воїни знайшли схованку окупантів і накрили її снарядами

Українські захисники щодня дають російським окупантам потужної прочуханки та закріплюють в них розуміння того, що краще їм було не починати війну. Зокрема, стало відомо, як наші артилеристи двічі відсмалили по загарбниках, знищивши їхню схованку.

У неділю, 9 липня, у 71-ій окремій єгерській бригаді розповіли та показали, як їхня артилерія вгатила по росіянах. Зазначимо, що входить військове формування до Десантно-штурмових військ Збройних Сил та щодня нищить живу силу й техніку ворога. Створили його після початку повномасштабного вторгнення.

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У ЗСУ снаряд б'є влучно

Як зазначили у пресслужбі бригади, перед смертю ворожим бійцям довелося побігати від хати до хати. Однак і там їх наздоганяли влучні постріли артилеристів.

Ви теж думали, що двічі в одне місце снаряд не влучає? Але не тоді, коли стріляють артилеристи 71-ї єгерської бригади ДШВ. Окупанти були переконані, що шукати їхню схованку у зруйнованих ними ж будинках ніхто не буде. Але наші бойові пташки їх помітили й віддали координати гарматній батареї,

– йдеться у повідомленні.

Власне, варто сказати, що лише близько 10 загарбникам вдалось врятуватись від вогню 105-го калібру. Їх евакуювала "Буханка" – славнозвісний та "інноваційний" радянський мікроавтобус, який, до речі, ще близько пів року тому росіяни збиралися перетворювати на електромобіль.

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Що відбувається на полі бою