Успіху не мають, – у Генштабі прокоментували штурм "Азовсталі"

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що росіяни намагаються штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Однак успіху в них немає.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, росіяни намагаються блокувати та знищити наших захисників. Однак усі їхні спроби безуспішні.

Зауважте На "Азовсталі" йдуть важкі бої – зв'язок із українськими бійцями зник

Окупанти поновили наступ

У Генштабі заявили, що російські окупанти у Маріуполі застосували авіацію для того, аби поновити наступ на територію заводу "Азовсталь". Загарбники хочуть взяти завод під свій контроль, однак безуспішно.

Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Штурм "Азовсталі": головне

Завод "Азовсталь" – фортеця, яка не підконтрольна окупантам. На території заводу перебувають українські захисники та мирні мешканці Маріуполя, які ховаються від ворожих атак.

Лише 30 квітня у результаті перемовин вдалося досягнути режиму припинення вогню. Увечері того ж для з території "Азовсталі" виїхали 20 людей. Ще через 2 дні вдалося евакуювати понад 100 цивільних.

За словами міністерки реінтеграції Ірини Верещук, на "Азовсталі" залишаються ще кілька сотень мирних жителів, які перебувають під завалами. Зокрема жінки та діти. Крім них на території заводу є і поранені – як цивільні, так і військові.

Однак 3 травня ще вночі окупанти припинили дотримання режиму припинення вогню. Зі всієї зброї вони атакують територію заводу.

4 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни нібито прорвалися на територію "Азовсталі". Однак радник голови Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що інформацію ще потрібно перевірити.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що на території заводу тривають важкі бої, а зв'язку з захисниками нема.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що оборонці Маріуполя здійснюють справжній подвиг – вони стримують війська ворога від наступу на інші території країни,

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