Успішний удар по окупантах на Херсонщині, переповнені лікарні Бреста: головне від Генштабу

Росія продовжує звозити мобілізованих в Білорусь. Подекуди, лікарні ними переповнені. Також, завдяки діям наших воїнів на Херсонщині, щонайменше дві вантажівки з окупантами поїхали на "концерт Кобзона".

Відповідну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 13 листопада. За їхніми даними, наші військові вдарили по місці базування до пів тисячі окупантів.

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Скільки росіян вдалось ліквідувати

У Генштабі підтвердили, що високоточно вдарили по району зосередження окупантів у районі населеного пункту Дніпряни Херсонської області. Зокрема, в будинок, де перебували до 500 російських окупантів.

За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, в найближчий шпиталь доправили 56 важкопоранених. З них ще 16 – померли. У Генштабі попередили, що остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Також авіація Сил оборони України за добу 12 листопада вдарила по російських загарбниках 13 разів. Вдалось вразити:

8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян;

а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Де гатили окупанти: ситуація на напрямках

Наші військові протягом 12 листопада відбили атаки росіян в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське на Луганщині, а також Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби (12 листопада – 24 канал) противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

За його даними, вдарили по понад 20 населених пунктах Запоріжжя, Черкащини, Харківщини та Донеччини. Зокрема, на напрямках:

Волинському та Поліському – без суттєвих змін. Ворог формує російсько-білоруське угруповання військ в Білорусі;

– без суттєвих змін. Ворог формує російсько-білоруське угруповання військ в Білорусі; Слобожанському – росіяни били з мінометів та ствольної артилерії по районах Тернової, Бологівки, Вільхуватки, Зеленого, Колодязного, Огірцевого та Стариці;

– росіяни били з мінометів та ствольної артилерії по районах Тернової, Бологівки, Вільхуватки, Зеленого, Колодязного, Огірцевого та Стариці; на Куп'янському та Лиманському – з танків та різнокаліберної артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Роздолівки, Сіверська, Кислівки, Невського, Макіївки, Площанки та Табаївки;

– з танків та різнокаліберної артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Роздолівки, Сіверська, Кислівки, Невського, Макіївки, Площанки та Табаївки; на Бахмутському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Озарянівки, Іванграда, Верхньокам'янського, Зеленопілля, Спірного та Нью-Йорка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Озарянівки, Іванграда, Верхньокам'янського, Зеленопілля, Спірного та Нью-Йорка; на Авдіївському – з танків та всього спектру артилерії по районах Авдіївки, Мар'їнки, Водяного, Кам'янки, Красногорівки та Новомихайлівки;

– з танків та всього спектру артилерії по районах Авдіївки, Мар'їнки, Водяного, Кам'янки, Красногорівки та Новомихайлівки; на Новопавлівському – з танків та артилерії різних типів, по районах Времівки, Вугледара, Новоукраїнки, Павлівки, Полтавки, Парасковіївки та Пречистівки;

– з танків та артилерії різних типів, по районах Времівки, Вугледара, Новоукраїнки, Павлівки, Полтавки, Парасковіївки та Пречистівки; на Запорізькому – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Малинівки, Новоданилівки, Новопілля, Ольгівського;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Малинівки, Новоданилівки, Новопілля, Ольгівського; на Таврійському – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Милове, Золота Балка та Михайлівка.

В Білорусі лікарні переповнені ворогами

За даним Генерального штабу ЗСУ, в білоруській Брестській області, особливо у районах перебування прибулих підрозділів збройних сил Росії, значно посилюється соціальна напруга.

Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках,

– мовиться в повідомленні.

Саме через це білоруські лікарі навіть відмовляють в обслуговуванні місцевим мешканцям, які потребують лікування.

Окрім цього, російські загарбники продовжують звозити мобілізованих в окупований Мелітополь Запорізької області. Зокрема, чергове поповнення прибуло 12 листопада. За даними Генштабу ЗСУ, ці мобілізовані:

прибуваючи в місто, скуповують їжу та цивільний одяг;

а також багато алкоголю.

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Останні новини про невдачі росіян на фронті

Бійці ЗСУ вдарили по нових позиціях окупантів на Півдні. Втрати ворога дорозвідуються. Натомість окупант цинічно й у традиційній для країни-терориста манері обстріляв нещодавно звільнені населені пункти Херсонської та Миколаївської області.

Окрім невдач на фронті, в Росії погані справи і з цивільним населення. Адже мобілізовані росіяни розповідають дружинам, що робить з ними на фронті командування. Одна з жінок розповіла, що "мобіки" ховалися під трупами, щоб їх не знайшли.

Варто зазначити, що станом на 12 листопада наші бійці ліквідували вже 80 210 російських загарбників.

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