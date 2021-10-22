Устінова у Раді розбила голову: подробиці інциденту
Джерело:фейсбук Ольги Стефанишиної
Нардепка від партії "Голос" Олександра Устінова 22 жовтня травмувалася просто у будівлі Верховної Ради. Для парламентарки викликали швидку.
Нардепка партії "Голос", ексзаступниця міністерки охорони здоров'я України Ольга Стефанишина запевнила, що наразі з Устіновою все добре.
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Стефанишина констатувала, що 22 жовтня ранок починається не з кави, а зі швидкої допомоги.
Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав двірний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі,
– написала Стефанишина.
Сама Устінова на своїй сторінці у фейсбуці розмістила світлину з розбитою головою. Допис вона саркастично підписала: "Коли ранок у Верховній Раді почався неочікувано".
На Олександру Устінову впав двірний засув / Фото Ольги Стефанишиної
Зараз з нардепкою все гаразд / Фото Ольги Стефанишиної
Колеги Олександри та просто небайдужі українці неабияк схвильовані через прикрий інцидент. Під постом нардепки вони навіть припустили, що це не випадковість. Ось як реагують соцмережі:
- "Божечки, як це сталося?".
- "Олександро, невимовно шкода. Що сталося?".
- "Це просто жах. Верховну Раду треба розігнати як державний орган!".
- "Ого, бережи себе, а то ще опоненти почнуть з балконів щось кидати".
- "Здоров'я вам, Олександра! Але ніяк не можу уявити, як на голову падає… засув дверний. Засув на якій висоті від підлоги розташований.... А голова?".