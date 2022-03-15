Уся Земля зараз крутиться довкола України, – Денисенко про ситуацію в Ірані

Міністр закордонних справ Ірану прибуде з візитом до Росії. Можна припустити, що зараз уся Земля фактично крутиться навколо питання України.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, існує великий чотирикутник, який складається з Росії, Ірану, Ізраїлю та США.

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Денисенко: Україна перебуває у цьому епіцентрі

На думку Денисенка, "величезний клубок" із 15 – 20 дуже сильних країн світу крутиться навколо 2 проблем – нафти та продовольства.

Унікальний випадок. Не хотілось ніколи б бути у цьому епіцентрі, але на жаль. Зараз ми перебуваємо в епіцентрі, коли вся Земля крутиться навколо України,

– наголосив він.

Зараз дуже важливо, вважає радник очільника МВС, вистояти на фронті, тому що справді 10 – 12 днів є визначальними для України.

Якщо повертатись до питання Ірану, то відновлення ядерної угоди було б дуже вигідне для України, відзначив Денисенко. Мовляв, навіть часткове розблокування зробило б величезний тиск на Росію.

"Насправді угода мала б бути підписана на днях уже, але проти неї категорично виступила Росія за підтримки Ізраїлю. Ізраїль розуміє, якщо з Ірану знімають санкції, то Іран увійде у двадцятку економік світу", – пояснив радник міністра внутрішніх справ.