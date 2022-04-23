Майже у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу

В Україні близько 13:25 увімкнули сирени екстреного оповіщення на Півдні, Сході, Центрі та Півночі України. Через 20 хвилин повідомлення про повітряну небезпеку пролунало і на Заході.

Перебувати на вулиці – небезпечно. Адже зараз існує загроза авіаудару, повідомляє 24 канал.

Рекомендуємо Мінус 21 600 окупантів, частину ворогів з Бучі ліквідували під Ізюмом: основне за 59 день війни

В більшості областей оголосили про тривогу

Зауважимо, через 15 хвилин після оголошення про тривогу у північних областях повідомили про відбій. Зокрема, небезпека минула на Київщині, Вінниччині, Чернігівщині та Житомирщині.

Проте близько 14:00 сирени знову увімкнули у всіх регіонах, окрім Херсонщини.

До теми дивіться відео про те, що робити, коли почули сирени:

Мешканцям цих регіонів слід і далі перебувати в укритті.