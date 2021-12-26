Утікали від лісників і перекинули вантажівку: на Закарпатті крадії лісу потрапили у халепу
Лісники у Рахівському районі Закарпаття 25 грудня проводили рейд і виявили крадіїв лісу. Чоловіки, які зрубали ліс, утікаючи, перекинули заповнений деревиною ЗІЛ у потічок.
Інцидент трапився у Лазещинському лісництві в урочищі Стебний. Увагу працівників лісової охорони привернув звук двигуна вантажівки, яка була без номерних знаків. Коли лісники наблизились, то крадії сіли в автомобіль і втекли.
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Вантажівку доганяла рейдова бригада
Назустріч порушникам зі зрубаною деревиною виїхала мобільна рейдова бригада Ясінянського лісгоспу, яку на підмогу викликали лісники.
Коли крадії лісу тікали від переслідування, то вантажівка з незаконною деревиною перекинулась у потічок, а порушники зникли з місця аварії.
Мобільна рейдова бригада знайшла перекинуте авто з деревиною та викликала на місце події правоохоронців. Тепер шукають власника вантажівки і тих, хто причетний до крадіжки лісу. Попередньо відомо, що зловмисники зрубали 8,5 кубічних метрів ялини європейської.
Під час втечі крадіїв лісу вантажівка із деревиною перекинулась у потічок / Фото фейсбук Закарпатського ОУЛМГ
Вирубка лісів в Україні
- Щороку в Україні вирубують майже 120 тисяч кубометрів лісів на більш ніж 800 мільйонів гривень. Як зазначали правоохоронці, проблема незаконної вирубки лісів не має постійного висвітлення та адекватної оцінки більшості екологічних активістів.
- Водночас начальника Тернопільського лісгоспу судитимуть за те, що допустив незаконну вирубку дерев. Мовиться про збитки на понад 2,1 мільйона гривень.
- Також у Стратегії екологічної політики України на період до 2030 року однією з головних задач є збільшення лісистості. За прогнозами, нам треба висадити 2 мільйони гектарів нових лісів.
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