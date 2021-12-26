Утікали від лісників і перекинули вантажівку: на Закарпатті крадії лісу потрапили у халепу

26 грудня 2021 , 14:15
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Джерело:

пресслужба Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства

Лісники у Рахівському районі Закарпаття 25 грудня проводили рейд і виявили крадіїв лісу. Чоловіки, які зрубали ліс, утікаючи, перекинули заповнений деревиною ЗІЛ у потічок.

Інцидент трапився у Лазещинському лісництві в урочищі Стебний. Увагу працівників лісової охорони привернув звук двигуна вантажівки, яка була без номерних знаків. Коли лісники наблизились, то крадії сіли в автомобіль і втекли. 

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Вантажівку доганяла рейдова бригада

Назустріч порушникам зі зрубаною деревиною виїхала мобільна рейдова бригада Ясінянського лісгоспу, яку на підмогу викликали лісники.

Коли крадії лісу тікали від переслідування, то вантажівка з незаконною деревиною перекинулась у потічок, а порушники зникли з місця аварії. 

Мобільна рейдова бригада знайшла перекинуте авто з деревиною та викликала на місце події правоохоронців. Тепер шукають власника вантажівки і тих, хто причетний до крадіжки лісу. Попередньо відомо, що зловмисники зрубали 8,5 кубічних метрів ялини європейської.


Під час втечі крадіїв лісу вантажівка із деревиною перекинулась у потічок / Фото фейсбук Закарпатського ОУЛМГ

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Автор: Оксана Княжик