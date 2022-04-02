Утилізація окупантів: 2 БТГр 200-ї бригади Росії практично знищені під Харковом

Батальйонна тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади російської армії зазнала величезних особових втрат на Харківщині. Збройним Силам України вдалося ліквідувати 1 500 ворогів із згаданого підрозділу.

Про це розповів офіцер ЗСУ Юрій Кочевенко. Він додав, що серед "утилізованих окупантів" був й командиром бригади полковник Денис Курило.

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Російська бригада була практично знищена під Харковом

За словами Кочевенка, дві батальйонно-тактичні групи, створені на основі особового складу 200-ої окремої мотострілецької Печензької бригади були феєрично розгромлені Збройними Силами України під Харковом. Він наголошує, що бригаду очолював полковник Денис Курило, якого теж вдалося ліквідувати на полі бою.



Денис Курило ліквідований / Фото росЗМІ

Загальні втрати серед особового складу – 1 500 осіб. Кочевенко розповідає, що вижила лише незначна частина бригади.

Ті, хто тимчасово вижив (а це 260 загарбників) після повернення одразу написали рапорти на звільнення з військової служби,

– розповів він.

За даними захисника, зараз 200 ОМСБр відновлює боєздатність і проходить бойове злагодження з новим набором "свіжого м’яса". Повторна відправка перегрупованого війська в Україну планується на кінець квітня.

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