Рішення доведені до військових частин: у Сухопутних військах зробили уточнення щодо мобілізації

Командуванням Сухопутних військ ЗСУ уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій.

Про це повідомила пресслужба відомства. Рішення було прийнято з метою врахування потреб у комплектуванні Сил оборони, а також для зменшення суспільної напруги.

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Зазначають, що нові рішення оформлені у встановленому порядку та доведені до військових частин для службового користування.

Однак, органи військового управління не можуть коментувати деталі, пов'язані з виконанням службових завдань, оскільки це може дати ворогу більше можливостей для оцінки наших ресурсів.

Розуміємо бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора,

– зазначили у Сухопутних військах.

Командування також додало, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років має можливість добровільно приєднатися до військових формувань для наближення перемоги.

"Ворог прийшов до нас зі зброєю. І ми повинні здолати його зі зброєю! Це єдиний шлях до Перемоги!" – наголосили військові.

Мобілізація в Україні