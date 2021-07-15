Утримання Головпоштампу на Хрещатику обходиться у 11 мільйонів на рік: будівлю хочуть продати

У Києві стало відомо, скільки витрачають з бюджету на утримання Головпоштампу на Хрещатику. Сума становить 11 мільйонів гривень на рік. Будівлю планують продати у найближчі роки.

Про це розповів голова Укрпошти Ігор Смілянський. Він запевняє, що ця будівля стара й неефективна, мовляв, держава дарма платить за її утримання.

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Куди підуть кошти

За словами Смілянського, після продажу виручені кошти компанія буде направляти на будівництво нових центрів, а потім — на погашення кредитів.

Підтримка будівлі Головпоштамту на рік коштує 11 мільйонів гривень. Коли-небудь, коли ми її продамо, то перестанемо витрачати гроші на утримання старої і досить неефективної будівлі. Тому нерухомість буде продаватися і це буде послідовність дій: побудували — переїхали — продали,

— зазначив він.

Процес продажу може зайняти від 2 років й в "Укрпошті" очікують зростання ціни на нерухомість.

Раніше на сайті 24 каналу повідомлялось про те, що гендиректор Укрпошти заявив, що є листоноші, які отримують по 1 тисячі доларів у місяць. Пізніше він вибачився й пояснив, що помилився.