Увага: у Дніпрі повітряна тривога

Близько 22:01 28 лютого у Дніпрі залунали сирени. Мешканців міста необхідно негайно перейти в укриття.

Зауважимо, що останню добу сирени у Дніпрі лунають часто. Вони не навчальні й загроза завжди є – не варто ігнорувати повітряну тривогу.

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Сирена спрацьовує тоді, коли з боку окупантів летять ракети. Точну ціль передбачити неможливо – поки що виявлялось, що вони летіли на Київ та Запоріжжя.

У будь-якому випадку, коли чуєте тривогу – обов'язково спускайтесь в укриття.