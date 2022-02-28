Увага, фейк: росіяни не захопили Запорізьку АЕС

Раніше у Міноборони Росії заявили, що їхні війська взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Виявилось, що це чергова брехня.

У НАЕК "Енергоатом" заявили, що інформація про захоплення АЗЕС росіянами – фейкова. Це умисна дезінформація.

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Інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що загарбники буцімто взяли під контроль Запорізьку АЕС, є цинічним фейком,

– повідомили в Енергоатом.

Наразі Запорізька АЕС повністю належить Україні, контролюється нею і стабільно працює, забезпечуючи країну електроенергією.

Всі АЕС України працюють стабільно

До слова, станом на ранок 23 лютого на сайті Енергоатому наголосили, що всі 4 атомні електростанції України працюють у штатному режимі:

Запорізька,

Рівненська,

Хмельницька,

та Южно-Українська.

Наразі працюють 9 енергоблоків, які дають стабільний виробіток електроенергії.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій та особливо важливих об'єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом.​

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