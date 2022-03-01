Увага: у Херсоні повітряна тривога

Близько 00:29 у Херсоні залунали сирени – у місті попередили повітряну тривогу. Мирним жителям потрібно терміново перейти в укриття.

Коли лунають сирени — всім жителям міста необхідно сховатися в укриття. У випадку ракетного обстрілу це може врятувати життя.

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Зауважимо, що станом близько 23:00 28 лютого Херсон оточили окупаційні війська. Однак росіяни не змогли захопити місто – наразі воно повністю перебуває під контролем ЗСУ.

Вкотре закликаємо мешканців не покидати укриття або сховатися, якщо хтось чомусь досі цього не зробив.

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