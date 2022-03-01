Увага, провокація: у Херсоні окупанти збирають інформацію про переміщення військових

Окупанти вже шосту добу цинічно намагаються знищити Україну. Один з небезпечних інструментів загарбника у цій війні – дезінформація.

Зокрема, у місцевих телеграм-каналах Херсона зараз поширюються контакти від так званого "штабу". Вони надсилають неофіційні повідомлення про збір інформації щодо розташування і переміщення військових, техніки тощо.

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Такі повідомлення – провокація

Центр протидії дезінформації просить не надавати жодним неофіційним каналам даних про переміщення військових, їхньої техніки тощо. Єдиним офіційним каналом збору таких даних є чатбот СБУ (@stop_russian_war_bot).

Центр закликає українців зупинити інфотерор рашистів разом, і не вестись на підлі провокації окупанта.

Як виглядає офіційний чатбот у телеграмі / Фото Центр протидії дезінформації

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Повний текст допису Центру протидії дезінформації:

Увага, Херсон!



Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що зараз у місцевих телеграм-каналах Херсона поширюються контакти від так званого штабу з неофіційним повідомленням про збір інформації щодо розташування та переміщення військових, техніки тощо.



Це провокація! Єдиним каналом збору даних є офіційний чат-бот СБУ (https://t.me/stop_russian_war_bot) Зупинимо #інфотерор разом!