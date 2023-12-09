Окупанти запускали "Шахеди": в Україні оголошували тривогу
Увечері суботи 9 грудня росіяни традиційно атакували Україну дронами. 24 Канал зібрав в одному матеріалі усе, що відомо про рух дронів на цю мить.
Будь ласка, бережіть себе та перебувайте в укриттях! Не нехтуйте повітряними тривогами!
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Повітряні сили повідомили про відбій загрози БпЛА. Відбій загрози застосування балістичного озброєння для Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний. Донецька, Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування балістичного озброєння! Ударні БпЛА типу Shahed у Бериславському районі Херсонської області у напрямку Миколаївщини.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози БпЛА.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння для Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей.
БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний.
Донецька, Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування балістичного озброєння!
Ударні БпЛА типу Shahed у Бериславському районі Херсонської області у напрямку Миколаївщини.