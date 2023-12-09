Окупанти запускали "Шахеди": в Україні оголошували тривогу

9 грудня 2023, 21:35
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Увечері суботи 9 грудня росіяни традиційно атакували Україну дронами. 24 Канал зібрав в одному матеріалі усе, що відомо про рух дронів на цю мить.

Будь ласка, бережіть себе та перебувайте в укриттях! Не нехтуйте повітряними тривогами!

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02:16, 10 грудня

Повітряні сили повідомили про відбій загрози БпЛА. 

21:13, 09 грудня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння для Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей.

21:10, 09 грудня

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний.

21:05, 09 грудня

Донецька, Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування балістичного озброєння!

20:33, 09 грудня

Ударні БпЛА типу Shahed у Бериславському районі Херсонської області у напрямку Миколаївщини.

Автор: Ірина Чеботнікова