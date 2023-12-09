Окупанти запускали "Шахеди": в Україні оголошували тривогу

Увечері суботи 9 грудня росіяни традиційно атакували Україну дронами. 24 Канал зібрав в одному матеріалі усе, що відомо про рух дронів на цю мить.

Будь ласка, бережіть себе та перебувайте в укриттях! Не нехтуйте повітряними тривогами!

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