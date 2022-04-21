Увечері окупанти обстріляли з РСЗВ Зеленодольськ та Велику Костромку, – Криворізька ВА

Окупаційні війська Росії ввечері 20 квітня обстріли одразу два населених пункти на Дніпропетровщині. Вони знову гатили по мирних жителях із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни атакували містечко Зеленодольськ, а згодом вже й село Велика Костромка. Про це повідомили очільеник Криворізької військовій адміністрації Олександр Вілкул і голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.

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Росіяни почали обстріли населених пунктів приблизно о 21:30. За попередніми даними, люди внаслідок цього не постраждали. Проте в Зеленодольську пошкодилися комунікації.

Відсутнє електропостачання та водопостачання. Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій,

– написав Невеселий.

Він також закликав людей бути поруч із безпечними місцями. Адже час наступні російські обстріли можуть початися в будь-який момент.

Водночас Вілкул зазначив, що ситуація в Криворізькому районі та місті загалом стабільна. Зараз у регіоні здебільшого безпечно, бо він повністю контролюється ЗСУ.

Більше про поточну ситуацію в регіоні: дивіться відео

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