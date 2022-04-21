Увечері окупанти обстріляли з РСЗВ Зеленодольськ та Велику Костромку, – Криворізька ВА
Джерело:телеграм Олександра Вілкула
Окупаційні війська Росії ввечері 20 квітня обстріли одразу два населених пункти на Дніпропетровщині. Вони знову гатили по мирних жителях із реактивних систем залпового вогню.
Росіяни атакували містечко Зеленодольськ, а згодом вже й село Велика Костромка. Про це повідомили очільеник Криворізької військовій адміністрації Олександр Вілкул і голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.
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Росіяни почали обстріли населених пунктів приблизно о 21:30. За попередніми даними, люди внаслідок цього не постраждали. Проте в Зеленодольську пошкодилися комунікації.
Відсутнє електропостачання та водопостачання. Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій,
– написав Невеселий.
Він також закликав людей бути поруч із безпечними місцями. Адже час наступні російські обстріли можуть початися в будь-який момент.
Водночас Вілкул зазначив, що ситуація в Криворізькому районі та місті загалом стабільна. Зараз у регіоні здебільшого безпечно, бо він повністю контролюється ЗСУ.
Більше про поточну ситуацію в регіоні: дивіться відео
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