Увесь день на Луганському напрямку точилися запеклі бої: воїни відбили усі атаки

Ситуація на Луганському напрямку напружена. Російські загарбники атакували там весь день 6 березня.

Окупанти намагалися захопити кілька сіл. Але Збройні сили України відбили усі атаки, як повідомили у пресслужбі ООС.

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Ситуація на Луганському напрямку станом на 6 березня

Упродовж дня 6 березня на Луганському напрямку точилися запеклі бої.

Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села.

Намагався неодноразово прорвати нашу оборону з активним застосуванням артилерії.

А проте українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та ефективну працювали у контрбатарейній боротьбі з рашистськими артилерійськими розрахунками, які обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.



Знищена нападницька техніка / Фото ООС

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