Увесь фронт України завалиться, якщо я відключу Starlink, – Маск
- Ілон Маск заявив, що в разі вимкнення Starlink уся лінія фронту України зруйнується, оскільки ця супутникова система буцімто є основою української армії.
- Мільярдер також важає, що "викликав Путіна на фізичний бій сам на сам за Україну".
Ілон Маск вкотре намагається закликати до миру в Україні специфічними заявами. Цього разу він говорить про "фізичний бій сам на сам" із Путіним і застерігає від відключення Starlink.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост мільярдера в Х. Йому, мовляв, сумно, що Україна може неминуче програти "багаторічну бійню в патовій ситуації".
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Нова заява Маска про війну
За словами підприємця, кожен, хто справді "піклується, думає й розуміє", хоче, аби "м'ясорубка" нарешті зупинилася.
Я буквально викликав Путіна на фізичний бій сам на сам за Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Якщо я її вимкну, вся їхня лінія фронту зруйнується,
– написав мільярдер.
До слова, США наразі не планують відключення Starlink, але українські захисники вже випробували альтернативу системи супутникового інтернету в Курській області. Україна критично залежна від США лише в кількох видах озброєнь, пише ВВС.
Окрім того, після призупинення американської військової допомоги ЄС веде переговори з 4 супутниковими операторами щодо можливості забезпечення України альтернативним зв’язком. Це виданню Financial Times підтвердили самі компанії – люксембурзький SES, іспанський Hisdesat, Viasat (власник британського Inmarsat) і французький Eutelsat/OneWeb.