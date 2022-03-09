Увесь світ має знати, що тут відбувається, – колишній міністр оборони Грузії

Росія продовжує безжально та цинічно бомбити українські міста, внаслідок чого гине безліч наших громадян. Зараз необхідно, щоб весь світ бачив реальну картину того, що відбувається в Україні.

Про це в ефірі 24 каналу заявив колишній міністр Грузії та доброволець "Інтернаціонального легіону оборони України" Іраклій Окруашвілі. Він також додав, що зараз весь цивілізований світ допомагає Україні.

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Світ має знати

За його словами, багатьом здається, що країни-союзники "не так сильно допомагають". Однак насправді ця індивідуальна допомога дуже важлива.

Увесь світ має знати, що тут відбувається. Якби хтось розповідав мені про ці всі події, і я б не бачив їх на власні очі, то, можливо, мав би невірне уявлення про все,

– зауважив Окруашвілі.

Дії Росії – фашизм

Він наголосив, що йому досі важко повірити у те, що роблять російські окупанти в Україні у 2022 році. За його словами, дії Росії можна назвати фашизмом.

"Я дивився, як безжально бомблять населені пункти, бачив зруйновану церкву, цвинтар. Вони бомблять і спалюють домівки, не зважаючи на те, є там військові, чи ні. Саме це й означає той фашизм, який знаємо з книг та фільмів", – підсумував Окруашвілі.

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