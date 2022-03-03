Увесь світ підтримує Україну та закликає Росію припинити агресію, – Трюдо

Володимир Зеленський ввечері 2 березня провів розмову з Джастіном Трюдо. Канадський лідер запевнив українського, що весь світ підтримує Україну та закликає Росію припинити агресію.

Канада продовжує висловлювати свою підтримку Україні та засуджувати агресію Росії. Про це йшлося у розмові українського й канадського лідерів.

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Трюдо розповів деталі розмови зі Зеленським

Розмовляв з президентом Володимиром Зеленським сьогодні (2 березня – 24 канал). Я аплодував його лідерству та мужності українців. Володимире, Канада і весь світ підтримують вас,

– написав Трюдо.

Він додав, що водночас міжнародна спільнота закликає Володимира Путіна припинити його незаконний напад, який призводить до загибелі мирних жителів.

Прем'єр-міністр Канади також повідомив, що його країна продовжуватиме працювати зі союзниками та партнерами, аби притягнути Росію до відповідальності. Зокрема, це робитимуть шляхом накладення на державу-агресорку суворих і скоординованих санкцій.

Трюдо пообіцяв залишатися поряд із народом України.

До слова, Зеленський також поспілкувався з Дудою. Польський президент переповів слова колеги: "українці захищають свою землю, правда на їхній стороні".

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