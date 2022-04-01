Увесь світ вже знає, хто агресор, – Ткаченко розповів про наративи контрпропаганди

Російські пропагандисти продовжують поширювати абсурдні фейки, аби виправдати вторгнення в Україну. Однак увесь світ вже знає, хто розпочав цю війну.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Міністр розповів про наративи контрпропаганди

Ткаченко зазначив, що над наративами контрпропаганди працює Центр стратегічних комунікацій.

Так само працюють інтернет військо та багато волонтерів. І, власне, одним з найкращих засобів є російськомовний канал "FREEДОМ", який ми запустили базі міжнародної платформи іномовлення,

– зазначив міністр.

За його словами, методів контрпропаганди є багато, але найголовніший з них – це правда.

"Весь світ вже знає про те, хто розпочав цю агресію, як боротися з наративами. І наше завдання зараз – відключити російські пропагандистські канали там, де це можливо", – зауважив Ткаченко.

Міністр додав, що також необхідно закрити культурною завісою тих путінських "митців", які вивішують на своїх театрах букву "Z". Ткаченко наголосив, що їм не буде місця в цивілізованому світі.

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