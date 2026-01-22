"Ми зараз вороги": Зеленський відповів, чи приєднається Україна до Ради миру Трампа
- Україна може приєднатись до Ради миру Трампа лише після завершення війни, оскільки наразі це неможливо через участь Росії та Білорусі.
- Зеленський підтвердив, що Україна отримала запрошення від Трампа, але не має повної інформації про концепцію Ради миру та які країни планується залучити.
Україна може приєднатись до Ради миру, однак лише після завершення війни. Зеленський наголосив, що наразі вступ до структури Трампа неможливий через участь Росії та Білорусі.
Про це президент Зеленський повідомив під час виступу у на економічному форумі у Давосі.
Чи прийме Україна запрошення вступити до Ради миру Трампа?
У четвер, 22 січня, Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами після виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Президент підтвердив, що Україна отримала від Дональда Трампа запрошення вступити до Ради миру. За словами Зеленського, згадка про такий формат вже містилась у 20-пунктному мирному плані, який був напрацьований на основі початкових мирних позицій США. Фактично цей орган має контролювати припинення вогню.
Водночас Зеленський зауважив, що не має повної інформації про концепцію Ради миру та про те, які країни Трамп планує туди залучати.
Але для нас зрозуміло, що ми зможемо там бути, коли війна закінчиться. З Росією ми зараз вороги. Білорусь – союзник Росії, разом з ними ми не можемо бути (за одним столом – 24 Канал),
– заявив президент України.
Лідер України повідомив, що ці положення вже включені до 20-пунктного мирного плану. Зеленський зазначив, що очікує участі Ради миру в моніторингу лінії розмежування після завершення війни – разом із США або іншими партнерами, а також у наданні гарантій безпеки для України.
Також, за словами президента, якщо Україна вступить до Ради миру, Київ не братиме участь у врегулюванні ситуації в Секторі Гази.
Трамп запросив до Ради миру Путіна: що відомо?
У Давосі Трамп запустив свою Раду миру, яка, за його словами, має розробити план швидкого завершення війни в Україні та інших міжнародних конфліктів. Втім вступити до структури держава може лише після сплати обов'язкового внеску у розмірі 1 мільярд доларів.
Серед запрошених країн опинились ті, які є стратегічно важливими для Пекіна. Серед них Росія та Білорусь.
Путін прийняв запрошення Трампа приєднатись до членів Ради миру та запропонував взяти суму обов'язкового внеску з заморожених російських активів.