Важливий приклад рівності всіх перед законом

Якось на тлі наших трагедій загубилися новина про те, що президент Франції буде сидіти в тюрмі. Фізично! Про це пише Сергій Притула, інформує 24 Канал.

Не з електронним браслетом ходитиме по розкішних французьких ресторанах, не сидітиме умовно вдома поруч з дружиною. Ні. Сидітиме в камері за ґратами. 11 квадратних метрів. По боках у сусідніх камерах сидітимуть його охоронці.

Можна скільки завгодно сперечатися про умови – що буде телевізор, спортзал і бібліотека, що, може, і не довго він там залишиться. Але людина, яка очолювала одну з провідних країн світу, мала статус і вплив у найвищих кабінетах планети – сидіти у тюрмі.

Наочний приклад рівності всіх перед законом. Це те, до чого має прагнути демократія – невідворотності покарання. А це можливо за умови синергії стійких державних інститутів та активного громадянського суспільства.

Так, боротися з корупцією важко і довго. Так, хтось тікає й уникає покарання. Так, судові процеси затягують на роки. Але у кожного нечистого на руку можновладця має бути ось це відчуття, холодок десь в районі потилиці. Фото Саркозі має спливати в уяві – якщо навіть французького президента посадили, то…

Звичайно, Франція століттями вибудовувала свою демократію. І навіть у них не все ідеально. Ми радше на початку довгого шляху. Головне – не зупинитися. Нам просто потрібен час.