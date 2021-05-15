"Сина Росії" ув'язнили на 15 років: російський шпигун у США отримав суворий вирок

У США засудили колишнього спецпризначенця – "зеленого берета" – за шпигування для Росії. Пітер Деббінс 15 років передавав таємну інформацію російським спецслужбам.

І саме на такий строк ув'язнення – до 15 років і 8 місяців – Деббінса покарав суд. Не допомогли йому навіть спроби адвокатів апелювати до страху викриття сексуальної орієнтації, чим Росія Деббінсу начебто погрожувала.

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Російський шпигун Пітер Деббінс у США отримав вирок

14 травня стало відомо, що суд у США виніс вирок у справі колишнього бійця сил спеціальних операцій армії країни Пітера Дзібінскі Деббінса. Чоловіка підозрювали у багаторічному шпигуванні на користь Росії.

Слідство встановило, що Деббінс із грудня 1996 по січень 2011 року – 15 років – тісно співпрацював із російською розвідкою.

– тісно співпрацював із російською розвідкою. Адвокати Деббінса у судовому процесі обрали незвичну лінію захисту: мовляв, головне розвідуправління Росії шантажувало їхнього підзахисного – погрожувало розповісти про його гомосексуальність.

Однак суд вирішив, що раз колишній "зелений берет" ніколи не повідомляв правоохоронців про шантаж, то таке "виправдання" не працює. Тим більше що Деббінс раніше сам заявляв, що є "вірним сином Росії".

Світ зараз побачив, що Росія успішно розмістила шпигуна в елітному спецзагоні армії США. Що це, як не пропагандистська перемога Кремля?

– заявили під час судового засідання прокурори.

Цікаво, що Деббінс за свою зраду отримував від Росії гроші – але "символічні". А було й таке, що за зібрану інформацію він попросив коньяк та російську військову форму.

У підсумку Пітер Деббінс визнав провину і вибачився. Але суд не пристав на думку адвокатів, що 5 років ув'язнення буде достатнім покаранням, і призначив 15 – рівно стільки, скільки підсудний співпрацював із росіянами.