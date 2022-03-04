уй вам, а не ХНР, – місцевий показав "гуманітарку" від окупантів в Херсоні

Російські окупанти зайшли у Херсон та планували зняти там пропагандистські ролики. Зокрема, завдяки "гуманітарній допомозі" від Росії. Але місцеві жителі поламали їхні плани.

Як відомо, окупанти заблокували українську гуманітарну допомогу місту, привезли свою та хотіли зняти кадри, як місцеве населення вдячно приймає продукти.

До теми Херсон – це Україна, бл**ську російську "гуманітарку" ми не брали, – звернення місцевого жителя

Раніше місцевий житель розповів, що українці не лише не прийняли "гуманітарку" від росіян, а й зустріли її з українськими прапорами.

Тепер інший чоловік показав, як виглядає ця "гуманітарна допомога" від росіян, назвавши їх "к*нченими тваринами".

Х*й вам, а не ХНР,

– сказав окупантам чоловік.

Місцевий житель показав "гуманітарку" від окупантів: дивіться відео

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