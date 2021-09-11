Уясніть собі чи усвідомте: виправляємо помилки депутатів

Днями розпочалася шоста сесія Верховної Ради України ІХ скликання. І ми вкотре переконалися, що багато народних депутатів не дуже добре, м’яко кажучи, володіють українською мовою.

Все логічно. Верховна Рада – своєрідне віддзеркалення країни. Якщо в країні – мовні проблеми, то є вони і в парламенті. При цьому – виступи депутатів на засіданнях та їхні коментарі ЗМІ бачать і чують мільйони українців.

Зверніть увагу! Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу

Сайт 24 каналу підготував перелік найпоширеніших помилок народних обранців різних скликань. Але треба зазначити, що помилки ці притаманні всім верствам українського суспільства. Тож, сподіваємося, підбірка буде корисною не лише для представників влади, а й для всіх, хто прагне зробити свою мову чистішою.

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