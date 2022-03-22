Уявіть повністю спалену Геную: Зеленський про ситуацію в Маріуполі

22 березня президент Володимир Зеленський виступив у парламенті Італії. У своїй промові він порівняв Маріуполь з Генуєю, щоб кожен в країні міг відчути той біль, який ми переживаємо тут і зараз.

Президент України підкреслив, що повномасштабна війна продовжується. Російські ракети, авіація й артилерія не припиняють убивати, передає 24 канал.

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Зеленський порівняв Маріуполь з Генуєю

Він наголосив на тому, що деякі українські міста майже повністю знищені. Наприклад, Маріуполь. Місто на березі Азовського моря, в якому мешкало близько пів мільйона людей. Його він порівняв з італійською Генуєю.

І тепер там, у Маріуполі, нічого немає. Руїни. Уявіть повністю спалену Геную. Після трьох тижнів повної блокади, бомбардувань, обстрілів, які не припиняються жодної миті. Розбиту Геную, з якої рятуються люди. Ваші прекрасні люди пішки, машинами, автобусами. Тільки б дійти туди, де безпечно,

– наголосив Зеленський.

Президент України закликав блокувати активи росіян, їхню нерухомість. У своїй промові він попрохав Італію перестати бути курортом для вбивць. А також він нагадав, що Україна – брама Європи. Тому наш народ робить усе можливе для того, щоб варвари не пройшли далі.

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