В УЗ розповіли, як курсуватимуть поїзди після переведення годинників на зимовий час

29 жовтня 2021 , 17:23
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Джерело:

Укрзалізниця

Україна у ніч на 31 жовтня перейде на зимовий час. В Укрзалізниці заспокоїли пасажирів: час відправлення та прибуття на квитках вказується з урахуванням переведення стрілок годинника.

Пресслужба УЗ нагадала: через перехід на зимовий час 31 жовтня 2021 року о 4 годині за київським часом українці переведуть стрілки годинників на годину назад.

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Саме тому у квитках вказали вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.

Мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника,
– наголосили в УЗ.

Окрім того, пасажирів запевнили, що усі зміни заздалегідь узгодили з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Заява Стефанчука

  • Спікер Руслан Стефанчук заявив, що країні варто повернутися до питання переведення годинників.
  • Зокрема, необхідно схвалити рішення залишитися на так званому "зимовому" часі.
  • За словами Стефанчука, у жовтні Україна перейде на зимовий час, тоді цю дискусію знову варто розпочати. 
  • Водночас робити це варто у сукупності з рішеннями Європейського Союзу. Там теж висловлюються за відмову від цих питань.
Автор: Мар'яна Бекало